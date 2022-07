Premier League: Alison Brittain è la nuova Presidente (Di martedì 26 luglio 2022) E’ Alison Brittain la nuova numero 1 della Premier League. Nominata ad’unanimità, a partire dal 2023 ricoprirà il ruolo di Presidente al posto di Peter McCormick. “Sono una tifosa di calcio da quando ero bambina e quindi sono assolutamente felice di essere nominata Presidente della Premier League. Il calcio è di enorme importanza nazionale, è amato da tante persone in tutto il mondo e può avere un impatto positivo sulle comunità, sarà un vero privilegio poter contribuire a sviluppare progetti per il futuro. Non vedo l’ora di lavorare per garantire la crescita continua e il successo globale della Premier League”. Richard Masters, ad della Lega inglese ha affermato: ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) E’lanumero 1 della. Nominata ad’unanimità, a partire dal 2023 ricoprirà il ruolo dial posto di Peter McCormick. “Sono una tifosa di calcio da quando ero bambina e quindi sono assolutamente felice di essere nominatadella. Il calcio è di enorme importanza nazionale, è amato da tante persone in tutto il mondo e può avere un impatto positivo sulle comunità, sarà un vero privilegio poter contribuire a sviluppare progetti per il futuro. Non vedo l’ora di lavorare per garantire la crescita continua e il successo globale della”. Richard Masters, ad della Lega inglese ha affermato: ...

FBiasin : “#Monza su #Pinamonti”. “#Fiorentina su #Pinamonti”. “#Sassuolo su #Pinamonti”. “#Atalanta su #Pinamonti”. L’ultim… - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, in chiusura la trattativa con il @SevillaFC per #Kounde ?? - OptaPaolo : 248 - Solo Piotr Zielinski (251) ha giocato più partite di Georginio Wijnaldum (248) tra i centrocampisti nei cinqu… - sportface2016 : #PremierLeague: #AlisonBrittain è la nuova Presidente - GaetanoGeneve : @FcInterNewsit Tranquilli dopo aver trovato un accordo totale con Marotta andrá in Premier League -