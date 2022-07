Preliminari Champions League 2022/2023: Dinamo Zagabria e Sheriff Tiraspol al terzo turno (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono i Preliminari di Champions League 2022/2023 e si sono completate quest’oggi diverse sfide del secondo turno. Poche sorprese nei match di ritorno del martedì sera, in particolare avanzano al terzo turno la Dinamo Zagabria e lo Sheriff Tiraspol. Gli sloveni, dopo aver pareggiato per 2-2 all’andata in casa contro i macedoni dello Shkupi, vincono per 0-1 grazie a un gol di Ademi a inizio secondo tempo. Bene anche i moldavi, che nonostante i venti di guerra hanno la meglio del Maribor: dopo lo 0-0 dell’andata, c’è l’1-0 al ritorno maturato all’88’ con il gol di Yansane che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. Tutto facile per il Viktoria Plzen, che aveva già ipotecato la ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono idie si sono completate quest’oggi diverse sfide del secondo. Poche sorprese nei match di ritorno del martedì sera, in particolare avanzano allae lo. Gli sloveni, dopo aver pareggiato per 2-2 all’andata in casa contro i macedoni dello Shkupi, vincono per 0-1 grazie a un gol di Ademi a inizio secondo tempo. Bene anche i moldavi, che nonostante i venti di guerra hanno la meglio del Maribor: dopo lo 0-0 dell’andata, c’è l’1-0 al ritorno maturato all’88’ con il gol di Yansane che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. Tutto facile per il Viktoria Plzen, che aveva già ipotecato la ...

AndreaZani7 : @rabbia_stile Cos’è sta cosa? Ah il trofeo creato ad hoc anche per far dire alla altre squadre “oh ci sono anch’io”… - ffabrozio : @Nickgarzy96 vero ma poi sono tutti forti quelli che riescono a mandare in prima squadra,cioè quest’anno sono riusc… - sunday_ky : Carissimi @DonDie_Sospeso e @pws1970 Conoscendo quanto ci tenete ???? alla carriera degli arbitri italiani ecco l'ag… - Calciodiretta24 : Pronostici del 27 luglio 2022: preliminari di Champions League - ZonaBianconeri : RT @skillandbet: ?? Preliminari Champions League ? ? #Pronostici Vincenti ? Risultati Esatti ? Schedine Pronte Da Giocare ? Bonus #Scommess… -