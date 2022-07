Pratica di Mare | ancora un incendio | fiamme a poca distanza dall’aeroporto FOTO

(Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il devastante rogo di ieri a Castel Romano, un altroè scoppiato oggi su via didi, questa volta nel territorio comunale di Pomezia. Lesono partite come sempre da alcune sterpaglie a bordo strada. In poco tempo il fuoco si è alimentato e lehanno distrutto la vegetazione, in un largo tratto tra via Monte D’Oro e l’aeroporto militare didi. Su posto si sono portati i vigili del fuoco di Pomezia. Ripercussioni sul traffico, con le auto che possono transitare solo con il senso unico alternato. su Il Corriere della Città.

