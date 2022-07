Pogba si fa subito male | lesione del menisco laterale Rischia un mese e mezzo di stop

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 luglio 2022) Brutte notizie per Paule la Juventus. Non era vero che la botta al ginocchio non fosse nulla di grave. È la stessa Juventus a comunicarlo: «A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paulè stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato unadel. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure». Al momento non è ancora chiaro se il calciatore dovrà operarsi o meno. Orientativamente tornerà in campo a metà settembre e saltare le prime 5-6 giornate di campionato. L'articolo ilNapolista.