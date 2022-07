Pnrr: verso Cdm giovedì su decreti attuativi riforma giustizia civile (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Va avanti il lavoro del governo per mettere in sicurezza il Pnrr. Nel Consiglio dei ministri di giovedì, a quanto si apprende, dovrebbero arrivare i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, tra gli obiettivi da raggiungere entro fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Va avanti il lavoro del governo per mettere in sicurezza il. Nel Consiglio dei ministri di, a quanto si apprende, dovrebbero arrivare idelladella, tra gli obiettivi da raggiungere entro fine anno.

