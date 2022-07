Pietrangeli | «Musetti è bello da vedere | è la sintesi perfetta del vecchio e del nuovo tennis»

(Di martedì 26 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport Nicolaelogia Lorenzo. «Ho telefonato aper fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e che può arrivare ovunque». Continua: «Per me è l’italiano che gioca meglio. Mi piace perché è molto tecnico e gioca meno sulla potenza, è diverso dagli altri, ricorda i giocatori dei miei tempi. Fantastico». Chiarisce meglio: «Non c’è un suo colpo che preferisco, semplicemente èda, è ladele del. Attenzione, non è l’italiano più forte che abbiamo ma è quello che mi diverte di più, lui gioca proprio come piace a me». Le prospettive sono buone. «Può solo migliorare, anche se dopo questo torneo tutti lo ...

