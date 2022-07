Piano gas, in deroga il taglio cala fino al - 7% (Di martedì 26 luglio 2022) In deroga il taglio ai consumi di gas può scendere dal - 15% fino al - 7%. E' quanto prevede il nuovo testo sul Piano d'emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Inilai consumi di gas può scendere dal - 15%al - 7%. E' quanto prevede il nuovo testo suld'emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina. La ...

