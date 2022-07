«Pericolo di disastro ferroviario» | perché la procura di Milano ha sequestrato i binari del Passante

(Di martedì 26 luglio 2022) Ladiha disposto il sequestro di un tratto di duetra le fermate delmilanese di Dateo e di Porta Vittoria. Ovvero quelle per i quali Trenord aveva parlato di una rotaia «fortemente usurata», indicandola come causa dell’anomala “usura” delle ruote dei convogli dei treni. L’ipotesi di reato su cui lavora il pm Maura Ripamonti è quella didi. Il provvedimento non impedisce, a quanto riferito, la circolazione dei treni che era già stata sospesa in quella tratta. E in cui comunque sono presenti altri duenon sotto sequestro. Il reato, spiega oggi l’edizione milanese di Repubblica, paventa un rischio per la sicurezza di chi viaggia su un convoglio, causato da ...

TuttoSuMilano : Passante ferroviario chiuso, la procura di #Milano sequestra un tratto di rotaie: ipotesi pericolo di disastro… - luca_devito : RT @rep_milano: Passante ferroviario chiuso, la procura di Milano sequestra un tratto di rotaie: ipotesi pericolo di disastro ferroviario h… - Piergiulio58 : Passante ferroviario chiuso, la procura di Milano sequestra un tratto di rotaie: ipotesi pericolo di disastro ferro… - FillerNero : RT @AnsaLombardia: Passante Milano, il pm sequestra un tratto di rotaie. Aperta un'inchiesta per il 'pericolo di disastro ferroviario' | #A… - LaFrauMi1 : RT @AnsaLombardia: Passante Milano, il pm sequestra un tratto di rotaie. Aperta un'inchiesta per il 'pericolo di disastro ferroviario' | #A… -

... dopo il sequestro, non erano state realizzate mettendo ancora inla salute di coloro che ... Di questi ben 8 sono danni all'immagine : "I racconti, i numeri, le scene di questo...Ilreale è che gli Stati Uniti e i loro complici della NATO stiano scommettendo sull'... Ilnon è inevitabile. Di certo è in agguato. Ma i cittadini possono evitare l'abisso togliendo ...Lo ha deciso la procura di Milano che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per "pericolo di disastro ferroviario" ...Per i pendolari di Trenord è caccia al percorso alternativo per arrivare a lavoro. 'Abito in centro a Milano, avrei dovuto prendere la linea suburbana diretta a Rho in una delle stazioni del Passante.