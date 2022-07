Perde l’orsacchiotto a Roma, bimba disperata | La ricompensa dei genitori a chi lo ritrova (Di martedì 26 luglio 2022) In questi giorni sono davvero moltissimi i turisti in visita a Roma per ammirare le bellezze della Capitale, nonostante le temperature asfissianti di questa ennesima ondata di calore che sta interessando l’Italia. Tuttavia, durante la permanenza nella Città Eterna può anche accadere che qualcosa vada storto. E’ proprio ciò che è successo ad una bambina francese, precisamente di Marsiglia, che ha perduto il suo peluche preferito mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori a Roma. Caroline-Marie non riesce proprio a darsi pace per la scomparsa del suo orsacchiotto preferito. La bimba si è accorta di aver perso il suo peluche l’11 luglio, durante il rientro a casa: la piccola è scoppiata nella disperazione più totale. Una perdita talmente grave che ha spinto i suoi genitori, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) In questi giorni sono davvero moltissimi i turisti in visita aper ammirare le bellezze della Capitale, nonostante le temperature asfissianti di questa ennesima ondata di calore che sta interessando l’Italia. Tuttavia, durante la permanenza nella Città Eterna può anche accadere che qualcosa vada storto. E’ proprio ciò che è successo ad una bambina francese, precisamente di Marsiglia, che ha perduto il suo peluche preferito mentre si trovava in vacanza con i suoi. Caroline-Marie non riesce proprio a darsi pace per la scomparsa del suo orsacchiotto preferito. Lasi è accorta di aver perso il suo peluche l’11 luglio, durante il rientro a casa: la piccola è scoppiata nella disperazione più totale. Una perdita talmente grave che ha spinto i suoi, ...

