Per Barba c’è il richiamo dell’MLS: due club americani sul centrale (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Barba e il Benevento sono sempre più lontani. Il difensore romano è tra le pedine più corteggiate della rosa di Fabio Caserta e presto potrebbe cambiare aria. Per lui nelle ultime ore si è aperta una clamorosa pista americana, con ben due club di MLS che starebbero sgomitando per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto riferito da Sky Sport sia gli statunitensi del Kansas City che i canadesi del Vancouver Whitecaps vorrebbero Barba in organico per la stagione appena cominciata e hanno mostrato tutto il loro interesse alla società di Oreste Vigorito. Classe 093, Barba è al Benevento dal gennaio 2020 quando i giallorossi lo prelevarono dal Chievo dopo l’esperienza al Real Valladolid. Dopo Insigne, Bernardeschi, Criscito e Chiellini un altro italiano potrebbe dunque ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento –e il Benevento sono sempre più lontani. Il difensore romano è tra le pedine più corteggiate della rosa di Fabio Caserta e presto potrebbe cambiare aria. Per lui nelle ultime ore si è aperta una clamorosa pista americana, con ben duedi MLS che starebbero sgomitando per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto riferito da Sky Sport sia gli statunitensi del Kansas City che i canadesi del Vancouver Whitecaps vorrebberoin organico per la stagione appena cominciata e hanno mostrato tutto il loro interesse alla società di Oreste Vigorito. Classe 093,è al Benevento dal gennaio 2020 quando i giallorossi lo prelevarono dal Chievo dopo l’esperienza al Real Valladolid. Dopo Insigne, Bernardeschi, Criscito e Chiellini un altro italiano potrebbe dunque ...

MatteoRichetti : Si è fatto la barba, ha i pantaloncini corti e suda. Cioè seriamente qualcuno pensa di NON votarlo? Ma dai, per fa… - Diego83588483 : @borghi_claudio Già aver fatto cadere il governo è costato quasi un punto e mezzo, con questa ulteriore discutibile… - AmericanHorse11 : @beppetrr51 @BelluNicola @AlessioParodi6 @AndreaBitetto @FapontiFranco @Monni @MaryWinner6 @LorenzoZL74… - barba_emme : Pessima annata per quelli che scopano quando piove - offertepazzi : ?? ? BARBER TOOLS ? Kit/Set/Cofanetto per la cura e manutenzione della barba e radersi | Cosmetici Made in Francia… -