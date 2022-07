“Peggio dei Testimoni di Geova” Dilaga l’ironia social sulla campagna “casa per casa” del Pd

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – “Ormai non sai più se sono idio il Pd che faper. Nel dubbio non aprite, potreste trovarvi di fronte Letta”. E’ uno dei tantissimi sfottò, che potrete leggere sui, sull’uscita del segretario dem. In particolare su Twitter gli utenti sono scatenati nel commentare quel roboante “sarà unaper”, tirato fuori da Enrico Letta pensando di suscitare entusiasmo. Al contrario, a ben vedere, ha generato una sequela di ironia, sarcasmo e battute di ogni genere. “Trasformeremo le 400 feste dell’Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito, ma anche di chiamata ai volontari. Ne ...

fattoquotidiano : Fatemi capire. Le dimissioni di Draghi sono colpa dei Cinquestelle, giusto? ?? - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Peggio dei primi spot elettorali della destra c'è solo la litigiosità di un centrosinistra che fa finta di non sapere che l… - corradoval : @matteosalvinimi E sulle brioches ?? O magari queste le puoi regalare !!! Sei tornato alla grande ,ormai sei peggio… - Nocavia2 : RT @AxiaFel: Pregliasco è veramente l’antitesi del vero uomo di scienza. Nega l’evidenza dei dati pubblicati da AIFA e citati dalla Donato,… - CordioliMirco : RT @AxiaFel: Pregliasco è veramente l’antitesi del vero uomo di scienza. Nega l’evidenza dei dati pubblicati da AIFA e citati dalla Donato,… -

Corriere della Sera

Ricordotanti Clasicos in cui i due si sono affrontati e scontrati, l'argentino da capitano del ... Il difensore ha la, rimane qualche istante a bordo campo e, nell'azione successiva, tenta ...... nell'immediatezzasoccorsi e stante le sue condizioni (è stata operata d'urgenza per lesioni ... sulle braccia di Bibey) senza riuscire ad evitare il. Le condizioni , di lei e di lui, che ... Aerei, a Venezia cancellato un volo su 10. E Napoli fa peggio di Malpensa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...