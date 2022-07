Pearl | Mia Goth nel trailer del prequel di X che verrà presentato a Venezia 2022

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 luglio 2022) Il film, nel programma di, mostrerà le origini della serial killer al centro di X interpretata da Mia, ecco ilè il nuovo film di Ti West chee ilregala le prime scene in anteprima del nuovo progetto con star Mia. Nel video si introduce la storia di una ragazza bloccata in una piccola città di provincia che sogna di andarsene dalla sua famiglia e diventare una star, situazione che porta a un crescendo di violenza, morte e caos. Il filmè stato ideato come undella serial killer interpretata da Mia, già apparsa in X in cui una troupe ...