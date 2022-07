**Pd: regole candidature, tetto a 15 anni in Parlamento, deroga automatica per i Big** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Le liste dei candidati sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario nazionale". Lo prevede il regolamento per le candidature che la Direzione del Pd è chiamata ad approvare oggi. Letta, secondo il regolamento, dovrà avviare "un confronto con i segretari regionali e le presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato ai fini della selezione delle candidature" e valutare "le proposte pervenute dai segretari regionali", premette il regolamento. I candidati, tra l'altro, devono impegnarsi a "contribuire all'attività del Pd secondo quanto stabilito dalla tesoreria nazionale". Il capitolo più spinoso del regolamento riguarda i limiti alle candidature e le eventuali deroghe. Per il regolamento, "non sono candidabili coloro che abbiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Le liste dei candidati sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario nazionale". Lo prevede il regolamento per leche la Direzione del Pd è chiamata ad approvare oggi. Letta, secondo il regolamento, dovrà avviare "un confronto con i segretari regionali e le presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato ai fini della selezione delle" e valutare "le proposte pervenute dai segretari regionali", premette il regolamento. I candidati, tra l'altro, devono impegnarsi a "contribuire all'attività del Pd secondo quanto stabilito dalla tesoreria nazionale". Il capitolo più spinoso del regolamento riguarda i limiti allee le eventuali deroghe. Per il regolamento, "non sono candidabili coloro che abbiano ...

TV7Benevento : **Pd: regole candidature, tetto a 15 anni in Parlamento, deroga automatica per i Big** - - Giuggio72684862 : RT @andrea_pertici: Per chi sostiene che il #Pd debba allearsi con #Renzi consiglio la sua intervista di oggi al @Corriere in cui, detta re… - okwlor : RT @andrea_pertici: Per chi sostiene che il #Pd debba allearsi con #Renzi consiglio la sua intervista di oggi al @Corriere in cui, detta re… - magantone : RT @andrea_pertici: Per chi sostiene che il #Pd debba allearsi con #Renzi consiglio la sua intervista di oggi al @Corriere in cui, detta re… - kingoftheheart : @Daniela66395875 @Ardito98731919 Paragone era nel 5 stelle ? Per avere 'disobbedito' a determinate regole imposte d… -