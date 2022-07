Paura per Ermal Meta il cantante mostra sui social le foto: viso e testa gonfi (Di martedì 26 luglio 2022) Paura per Ermal Meta che, attraverso i suoi canali social, ha dovuto dare una brutta notizia ai fan. Il cantante ha deciso di condividere con chi lo segue sempre con affetto, un momento difficile causato da alcuni problemi di salute per i quali al momento, nessuno è riuscito a dare una spiegazione. E non c’è cosa più brutta, è chiaro, di stare male senza sapere il motivo del malessere. Ermal Meta ha deciso di mostrare le immagini di come il suo corpo si sta trasformando in queste ore, per provare a sfogarsi con chi gli vuole bene. Ermal Meta non sta bene: le foto sui social “Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 luglio 2022)perche, attraverso i suoi canali, ha dovuto dare una brutta notizia ai fan. Ilha deciso di condividere con chi lo segue sempre con affetto, un momento difficile causato da alcuni problemi di salute per i quali al momento, nessuno è riuscito a dare una spiegazione. E non c’è cosa più brutta, è chiaro, di stare male senza sapere il motivo del malessere.ha deciso dire le immagini di come il suo corpo si sta trasformando in queste ore, per provare a sfogarsi con chi gli vuole bene.non sta bene: lesui“Sono diversi giorni mi siano vari parti dele della ...

matteosalvinimi : Ecco i finti democratici in azione a Marano Vicentino. Si professano paladini della Democrazia ma se ti permetti di… - pdnetwork : Questa destra non ha fatto altro che soffiare sulla paura. Individua e costruisce nemici, quelli di sempre. Gli ult… - AlexBazzaro : Il 90% dei giornali, tutta l’informazione pubblica (perché non bastava il furto del canone) e “intellettuali”arruol… - deliux9 : Tutto questo astio per Bernardeschi è ridicolo. Sta cercando di entrare subito con entusiasmo in una realtà nuova s… - binelliluca11 : @azzurroneve certamente , ma per farlo si deve essere in due che non hanno paura di vedere la realtà , e ricomincia… -