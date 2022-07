Paulo Dybala alla Roma promette | Cercherò di dare sempre il massimo

(Di martedì 26 luglio 2022) AGI - "diile portare la mia esperienza al servizio di questo di club, che mi ha dimostrato subito grande affetto e tanta voglia di avermi qui". Si apre con queste parole la conferenza stampa di, il nuovo acquisto dellache sarà presentato anche ai tifosi giallorossi tramite un maxi evento. "Sono curioso di conoscerli, so cheè una piazza davvero calda e legatissimasquadra - spiega l'argentino - Anche loro mi hanno dimostrato subito tanto affetto ancor prima di arrivare qui. Obiettivi? C'è tanta voglia d'iniziare e fare bene, le ambizioni di questa squadra sono cresciute dall'anno scorso con la vittoria della Conference League e l'arrivo di un allenatore come Mourinho. Ma non ...

OfficialASRoma : ?? Martedì, ore 21:00, @FENDI headquarters, Palazzo della Civiltà Italiana. ?? Pronti a dare il benvenuto a Paulo D… - OfficialASRoma : ?? L'evento di presentazione di Paulo Dybala sarà trasmesso in diretta sui nostri profili su Twitter, Facebook e You… - OfficialASRoma : LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala - elextomlinson : paulo dybala sottone per la juve manco ci proverá a segnarlo un goal - elextomlinson : paulo dybala asfalta i giornalisti -

Giacca blu, camicia bianca e la solita faccia pulita.ha parlato oggi per la prima volta nella sala stampa di Trigoria, dove si è tenuta la sua presentazione da giocatore della Roma . Il colpo del mercato romanista non tradisce le attese e ...In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma,svela i motivi della sua rottura con la ...(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Per parlare di scudetto è presto. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo lavorare con serenità. La Roma ha vinto un ...ROMA – Tifosi, giornalisti e troupe televisive di tutte le testate. Questa mattina a Trigoria, fuori dai cancelli del centro tecnico ‘Fulvio Bernardini’, l’attesa è stata quella dei grandi eventi, per ...