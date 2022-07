Paul Pogba si infortuna subito dopo il ritorno della Juventus (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 00:02:11 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 25 luglio 2022 23:02Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 23:08 Il neo acquisto della Juventus Paul Pogba ha subito uno strappo muscolare al menisco durante l’allenamento pre-campionato per la squadra torinese, che lo vedrà trascorrere un periodo in disparte in vista della nuova stagione. Pogba ha deciso di tornare al Torino a parametro zero dopo il periodo difficile di Manchester, optando per un contratto in scadenza nel nord-ovest, ma ora sarà costretto ad aspettare ancora un po’ per il suo tanto atteso secondo esordio per la squadra di Max Allegri. La Vecchia Signora esordirà lunedì 15 agosto in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 00:02:11 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 25 luglio 2022 23:02Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 23:08 Il neo acquistohauno strappo muscolare al menisco durante l’allenamento pre-campionato per la squadra torinese, che lo vedrà trascorrere un periodo in disparte in vistanuova stagione.ha deciso di tornare al Torino a parametro zeroil periodo difficile di Manchester, optando per un contratto in scadenza nel nord-ovest, ma ora sarà costretto ad aspettare ancora un po’ per il suo tanto atteso secondo esordio per la squadra di Max Allegri. La Vecchia Signora esordirà lunedì 15 agosto in ...

