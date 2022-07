Papa Francesco indossa il copricapo indiano in Canada e chiede perdono per i crimini commessi dai cristiani – Video (Di martedì 26 luglio 2022) Al termine dell’incontro con le popolazioni native del Canada a Maskwacis, il capo indigeno Wilton Littlechild, sopravvissuto all’ex scuola residenziale Ermineskin presso la quale si è svolta la cerimonia, ha donato al Papa un copricapo da capo indiano, ponendoglielo solennemente sul capo al suono dei tamburi e di un canto tradizionale autoctono, tra i forti applausi dei presenti. Bergoglio lo ha tenuto in testa per qualche istante. “Sono qui perché il primo passo di questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi è quello di rinnovarvi la richiesta di perdono e di dirvi, di tutto cuore, che sono profondamente addolorato – ha detto Papa Francesco – chiedo perdono per i modi in cui, purtroppo, molti cristiani hanno adottato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Al termine dell’incontro con le popolazioni native dela Maskwacis, il capo indigeno Wilton Littlechild, sopravvissuto all’ex scuola residenziale Ermineskin presso la quale si è svolta la cerimonia, ha donato alunda capo, ponendoglielo solennemente sul capo al suono dei tamburi e di un canto tradizionale autoctono, tra i forti applausi dei presenti. Bergoglio lo ha tenuto in testa per qualche istante. “Sono qui perché il primo passo di questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi è quello di rinnovarvi la richiesta die di dirvi, di tutto cuore, che sono profondamente addolorato – ha detto– chiedoper i modi in cui, purtroppo, moltihanno adottato la ...

petergomezblog : Papa Francesco ai giovani: “Consumare meno carne per salvare l’ambiente e permettere a tutti di abitare il mondo co… - RaiTre : Nella giornata in cui Papa Francesco inizia la sua visita in Canada per incontrare le comunità indigene e fare luce… - Tg3web : Il significato del viaggio di Papa Francesco in Canada. Il tema dei migranti in campagna elettorale. Ospite al Tg3… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell'animo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco incontra in Canada le comunità indigene a Maskwacis. Il Pontefice è arrivato a bordo della sua Fiat 500L b… -