“Papà, come faremo senza di te?”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: l’annuncio della figlia (Di martedì 26 luglio 2022) Lutto nel cinema, è morto Paul Sorvino. Si tratta di un altro attore di “Quei bravi ragazzi”. Dopo la dipartita di Ray Leotta, scomparso a 67 anni, ora è la volta del grande Sorvino. L’uomo aveva 83 anni e ad annunciare che non c’è più, ci ha pensato la moglie Dee Dee. La donna ha dichiarato che è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2. L’uomo tra l’altro lascia un’eredità importante nel cinema: era anche il padre, infatti, degli attori Mira e Michael. Nato a New York il 13 aprile del 1939 e figlio di Ford Sorvino, originario di Napoli, e di Angela Renzi, originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso, Paul Sorvino studia all’American Musical and Dramatic Academy di New York come cantante lirico. Niente da fare in quel campo, l’asma è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022)nel, èPaul Sorvino. Si tratta di un altrodi “Quei bravi ragazzi”. Dopo la dipartita di Ray Leotta, scomparso a 67 anni, ora è la volta del grande Sorvino. L’uomo aveva 83 anni e ad annunciare che non c’è più, ci ha pensato la moglie Dee Dee. La donna ha dichiarato che è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2. L’uomo tra l’altro lascia un’eredità importante nel: era anche il padre, infatti, degli attori Mira e Michael. Nato a New York il 13 aprile del 1939 e figlio di Ford Sorvino, originario di Napoli, e di Angela Renzi, originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso, Paul Sorvino studia all’American Musical and Dramatic Academy di New Yorkcantante lirico. Niente da fare in quel campo, l’asma è ...

