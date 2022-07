Pallanuoto, World League 2022: Francia-Stati Uniti 15-16. USA in finale contro l’Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi, martedì 26 luglio, è proseguita la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final di World League, in programma fino a domani a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna ha regolato per 9-8 la Spagna e sfiderà in finale gli Stati Uniti, che hanno piegato per 16-15 la Francia. Dunque la sfida per il terzo posto sarà tra Spagna e Francia. La quinta posizione sarà affare tra il Montenegro, che ha superato l’Australia per 9-6, e la Serbia, che ha battuto per 12-4 il Canada. La settima piazza, infine, verrà assegnata nella sfida tra Australia e Canada. RISULTATI SUPERFINAL 26 LUGLIO Semifinali 5° posto14.00 Montenegro-Australia 9-6 16.00 Serbia-Canada 12-4 Semifinali18.00 Italia-Spagna 9-8 20.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi, martedì 26 luglio, è proseguita la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final di, in programma fino a domani a Strasburgo, in: il Settebello di Alessandro Campagna ha regolato per 9-8 la Spagna e sfiderà ingli, che hanno piegato per 16-15 la. Dunque la sfida per il terzo posto sarà tra Spagna e. La quinta posizione sarà affare tra il Montenegro, che ha superato l’Australia per 9-6, e la Serbia, che ha battuto per 12-4 il Canada. La settima piazza, infine, verrà assegnata nella sfida tra Australia e Canada. RISULTATI SUPERFINAL 26 LUGLIO Semifinali 5° posto14.00 Montenegro-Australia 9-6 16.00 Serbia-Canada 12-4 Semifinali18.00 Italia-Spagna 9-8 20.00 ...

