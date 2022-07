Pallanuoto | RIVINCITA SETTEBELLO! L’Italia piega la Spagna 9-8 ed è in finale di World League!

(Di martedì 26 luglio 2022) Il Settebello si prende la sua parzialesulla: nel remake delladei Mondiali gli azzurri battono gli iberici 9-8 nella semidiLeague a Strasburgo e agguantano l’accesso all’ultimo atto. Domani la sfida alla vincente dello scontro tra i padroni di casa della Francia e gli Stati Uniti: obiettivo portare a casa un trofeo che ancora manca nel palmares tricolore. Spettacolo e tensione altissima in una sfida sempre storica, nonostante il contesto sia molto diverso rispetto a quello visto qualche settimana fa a Budapest. Gli assenti sono tanti, mancano le stelle da entrambi i lati (da Di Fulvio ad Echenique passando per Munarriz e Granados), ma un successo simile fa comunque tanto bene al morale. Partono fortissimo gli azzurri e si portano sul 2-0 con le reti di Cannella e ...

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Italia Spagna sarà trasmessa in diretta tv: le fasi finali della World League 2022 dimaschile hanno la copertura della televisione di stato, e ...La Nazionale di Alessandro Campagna sfida i campioni del mondo in carica. Unadella finale mondiale persa ai rigori a ... LIVE Italia-Spagna 9-8 pallanuoto, World League in DIRETTA: vendetta del Settebello che va in finale! La Nazionale di Alessandro Campagna sfida i campioni del mondo in carica. Una rivincita della finale mondiale persa ai rigori a Budapest ...Diretta Italia Spagna streaming video Rai: orario e risultato live della semifinale della World League 2022 di pallanuoto maschile, siamo a Strasburgo.