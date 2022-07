Palazzo Mosti | la maggioranza risponde al Pd su Trotta | “Stipendi pagati per il 29 luglio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Leggiamo una dichiarazione del gruppo Pd al Comune, che solidarizza con i lavoratori dell’azienda. Premesso che gli, su nostra pressione istituzionale, saranno, così ci è stato assicurato, per il 29; la cosa singolare e stupefacente è che il gruppo dimentica che la gestione del Pd al Comune portò al fallimento della municipalizzata, lasciando in lacrime laboratori e famiglie. Ogni tanto, richiamare alla memoria le proprie incapacità di gestione non sarebbe male. Tacere sarebbe più serio”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri dial Comune di Benevento, Mara Franzese e Italo Barbieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.