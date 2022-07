Piergiulio58 : Le piogge torrenziali nella città più grande del Pakistan causano inondazioni improvvise e danni alle infrastruttur… -

Agenzia ANSA

I residenti della citta' portuale pachistana di Karachi guadano in acque alte fino alle ginocchia a Surjani, una zona povera della citta', a causa dellemonsoniche. Il monsone di quest'anno si fa sentire piu' duramente nelle citta', dove infrastrutture e servizi poveri portano a scarichi e canali sotterranei intasati. 26 luglio 2022Undici persone sono morte nelle ultime 24 ore ina causa delleprovocate dalle piogge monsoniche. Il bilancio sale così a 175 vittime, tra cui 51 bambini, a partire dall'inizio della stagione monsonica, alla metà di giugno. Le ... Pakistan, inondazioni monsoniche: Karachi semi-sommersa dall'acqua - Mondo I residenti della citta' portuale pachistana di Karachi guadano in acque alte fino alle ginocchia a Surjani, una zona povera della citta', a ...Sono morte undici persone in Pakistan nelle ultime 24 ore, per via delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche ...