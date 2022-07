(Di martedì 26 luglio 2022)– Lacrime e commozione.dà l’ultimo saluto a, celebre linguista eessore de La Sapienza di Roma, vittima, nei giorni scorsi, di un incidente avvenuto proprio nella cittadina del litorale (leggi qui). Le sue condizioni apparvero da subito gravi. Il decesso, all’età di 74 anni, dopo tre giorni di coma al San Camillo (leggi qui). Ieri la camera ardente allestita nell’Aula 1Facoltà di Lettere e Filosofiasua università. A migliaia, tra alunni e docenti, gli hanno reso omaggio. Anche il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Quirinale per ricordare ilessore gentile (leggi qui), amanteDivina ...

ilfaroonline : Ostia piange Luca Serianni, il prof che amava condividere la bellezza della parola - ValdanoMarco : @ylefsch No certo che no ma essendo di Ostia a questa sono particolarmente affezionato e mi piange il cuore vederla ridotta così - Affaritaliani : Investito a Ostia, muore Luca Serianni La città piange l'illustre linguista -

Il mondo della culturala scomparsa di Luca Serianni. Il linguista è morto a tre giorni dall'incidente stradale avvenuto a, dopo il quale era stato ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale San Camillo ...TestaccioSergio Esposito di 'Mordi & Vai', il re del panino romanesco e precursore dello street food ... Coez e Franco 126: weekend di musica sulla spiaggia diMESSINA. Anche l’Università di Messina si è unita al cordoglio di tutta la comunità accademica nazionale per la scomparsa, ieri, del rofessor Luca Serianni. Il linguista è morto giovedì pomeriggio, al ...Si è spento questa mattina alle 9.30 fa sapere la famiglia che ringrazia “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto “. Il professore è morto dopo essere stato investito il 18 ...