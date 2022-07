Oreste Vigorito, patron del Benevento, è il nuovo vicepresidente della Lega Serie B (Di martedì 26 luglio 2022) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è il nuovo vicepresidente della Lega Serie B. Lo ha deciso l’assemblea della Serie B riunita oggi a Milano. “Congratulazioni al Presidente Oreste Vigorito per l’elezione a vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno alla crescita della Serie B” ha scritto in un tweet il presidente della Lega B Mauro Balata. “Sono lieto di dare il benvenuto nel Consiglio Direttivo ai Presidenti Corrado (Pisa), Mirri (Palermo), Vigorito (Benevento) e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022), presidente del, è ilB. Lo ha deciso l’assembleaB riunita oggi a Milano. “Congratulazioni al Presidenteper l’elezione aNazionale Professionisti B. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno alla crescitaB” ha scritto in un tweet il presidenteB Mauro Balata. “Sono lieto di dare il benvenuto nel Consiglio Direttivo ai Presidenti Corrado (Pisa), Mirri (Palermo),) e ...

