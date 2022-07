Orban, non vogliamo mescolarci con altre razze! (Di martedì 26 luglio 2022) Una “mescolanza di razze” è il vero pericolo della migrazione di massa incontrollata! Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban al Tusvanyos Summer, in Romania, secondo il testo del suo intervento pubblicato dal giornale Nepszava. La migrazione incontrollata rappresenta una minaccia permanente, ha sostenuto Orban, secondo cui i popoli dell’Europa occidentale ormai “si mescolano” con Leggi su freeskipper (Di martedì 26 luglio 2022) Una “mescolanza di razze” è il vero pericolo della migrazione di massa incontrollata! Lo ha detto il premier ungherese Viktoral Tusvanyos Summer, in Romania, secondo il testo del suo intervento pubblicato dal giornale Nepszava. La migrazione incontrollata rappresenta una minaccia permanente, ha sostenuto, secondo cui i popoli dell’Europa occidentale ormai “si mescolano” con

