(Di martedì 26 luglio 2022) Non si sa come, non si sa perché, ma dopo 30 anni l’allarme mazzette scompare dalla campagna elettorale. Bene, un punto lo abbiamo segnato

HuffPostItalia : Onestà, ove sta? Miracolo, è finita l'emergenza corruzione - accountxblocco1 : @DiegoDeLucaTwit Sei talmente schiavo del tuo personaggio che non riesci manco ad essere obbiettivo, addirittura sp… -

L'HuffPost

... nel maggior numero possibile, o anche educati in Toscana, da mandarsi nelle scuole primarie delle diverse provincie; esclusivamente toscani,ce ne sia, per le cattedre di lingua nelle scuole ...... stai tranquilla, in passato il massimo che è accaduto è che fossero concessi punti in più... Perché noi precari la scuola la mandiamo avanti cone abnegazione, spesso facendo i salti mortali ... Onestà, ove sta Miracolo, è finita l'emergenza corruzione (di M. Adinolfi)