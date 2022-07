Omicidio Chiara Gualzetti | oltraggio alla memoria della 16enne uccisa

fanpage : Sedici anni e sei mesi di reclusione. Questa è quanto chiede il pm della Procura per i minorenni di Bologna per il… - Nutizieri : Omicidio Chiara Gualzetti, la procura dei minori chiede la condanna a 16 anni e 6 mesi - Carlino_Bologna : Omicidio Gualzetti, il papà di Chiara: 'Uccisa una seconda volta' - digitalia_bc : - infoitinterno : Omicidio Chiara Gualzetti, il selfie del killer dal carcere e la furia del padre: “Cosa c’è da festeggiare” -

OmicidoGualzetti, la perizia al processo Lo scorso venerdì, nel corso del processo con rito abbreviato per l'diGualzetti , una perizia disposta dal tribunale ha stabilito ...Il giorno prima dell'diede appuntamento aper vedersi: lui passò a prenderla a casa e andarono insieme al parco dell'Abbazia di Monteveglio, poco distante dalla casa della studentessa.La procura dei minori di Bologna ha chiesto la condanna a 16 anni e sei mesi per il minorenne, presente in aula, imputato dell’omicidio di ...Marco Campanaro, 37 anni, magazziniere frontaliere in Svizzera, lunedì mattina si è alzato presto per andare al lavoro. I vicini hanno sentito gridare e hanno chiamato i carabinieri, ma per la 33enne ...