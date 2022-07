Ok al decreto Semplificazioni fiscali: dal Superbonus alle spese mediche, ecco le novità (Di martedì 26 luglio 2022) Il testo, approvato a Montecitorio con 355 voti a favore, 31 contrari ed 11 astenuti, passa ora al Senato. Pacchetto di emendamenti al voto dell’Aula. Sul fronte accertamenti il Fisco comunicherà la fine dei controlli Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) Il testo, approvato a Montecitorio con 355 voti a favore, 31 contrari ed 11 astenuti, passa ora al Senato. Pacchetto di emendamenti al voto dell’Aula. Sul fronte accertamenti il Fisco comunicherà la fine dei controlli

repubblica : Decreto Semplificazioni, il centrodestra unito tenta il blitz sui migranti. Ma la legge si salva con le modifiche a… - blacksoul_80 : RT @ilruttosovrano: La Lega è quel partito che a maggio chiede più lavoratori stranieri per la stagione turistica, il Decreto Semplificazio… - GiulioCentemero : RT @A_Gusmeroli: MENO TASSE E PIÙ SEMPLICI! Il mio intervento per dichiarazione di voto sul decreto semplificazioni…il programma della Lega… - Leonida62 : RT @ilruttosovrano: La Lega è quel partito che a maggio chiede più lavoratori stranieri per la stagione turistica, il Decreto Semplificazio… - romi_andrio : RT @ilruttosovrano: La Lega è quel partito che a maggio chiede più lavoratori stranieri per la stagione turistica, il Decreto Semplificazio… -