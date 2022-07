Ogni anno nel mondo si verificano 25milioni di interruzioni di gravidanza clandestine e 39mila morti materne. La Corte Suprema americana vieta l'aborto e costringe le donne a cercare barbare soluzioni rischiose per la salute. (Di martedì 26 luglio 2022) L’aborto non è più un diritto per la legge degli Stati Uniti d’America. Le donne però continueranno a praticarlo, lecito o meno, ma quali sono le insidie dell’interruzione di gravidanza clandestina? Ogni anno si verificano nel mondo circa 25 milioni di aborti illegali a causa dei quali muoiono 39mila donne e se ne ricoverano 7 milioni per complicanze. Negli ultimi 30 anni il numero di interruzioni di gravidanza non sicure è aumentato del 15% nei Paesi dove sono in vigore restrizioni. La decisione della Corte Suprema USA mette a nudo le ferite profonde della società. Ogniqualvolta si “restaura” un regime superato dalla storia si passa ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) L’non è più un diritto per la legge degli Stati Uniti d’America. Leperò continuera praticarlo, lecito o meno, ma quali sono le insidie dell’interruzione diclandestina?sinelcirca 25 milioni di aborti illegali a causa dei quali muoionoe se ne ricoverano 7 milioni per complicanze. Negli ultimi 30 anni il numero didinon sicure è aumentato del 15% nei Paesi dove sono in vigore restrizioni. La decisione dellaUSA mette a nudo le ferite profonde della società.qualvolta si “restaura” un regime superato dalla storia si passa ...

