Nuovo decreto aiuti, l'ipotesi: via Iva su pane e pasta e accise sulla benzina, sconti bollette e bonus 200 euro (Di martedì 26 luglio 2022) Le forze politiche sono ormai risucchiate da sondaggi e calcoli elettorali, ma l' inflazione non abbandona la presa. Sta così al governo dimissionario provare ad adottare misure a sostegno di imprese ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Le forze politiche sono ormai risucchiate da sondaggi e calcoli elettorali, ma l' inflazione non abbandona la presa. Sta così al governo dimissionario provare ad adottare misure a sostegno di imprese ...

Adnkronos : Il decreto #aiuti bis per prorogare sconti su bollette e carburante. - terradelricordo : RT @zeropregi: Comunque il governo dimissionato del Brecht italiano pè non fasse parlà dietro ha pronto un nuovo decreto per invio armia a… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Dovrebbe salire a 12-13 miliardi il decreto aiuti bis a cui lavora il governo, atteso in Consiglio de… - ndiamobenemolto : RT @zeropregi: Comunque il governo dimissionato del Brecht italiano pè non fasse parlà dietro ha pronto un nuovo decreto per invio armia a… - antonellabarra6 : RT @zeropregi: Comunque il governo dimissionato del Brecht italiano pè non fasse parlà dietro ha pronto un nuovo decreto per invio armia a… -