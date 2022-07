Nuovi tagli capelli antiage estate 2022 | il bob di Emma Marrone e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 luglio 2022) Idi questa bollentesono perfetti per avere uno stile molto più giovanile. Ad esempio si può prendere ispirazione dache ha realizzato un bob. Inoltre si può optare anche per il lob o ladi Sabina Socol. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutti gli hairstyle più di tendenza. NovitàIl caschetto dirisulta essere molto corto, perfetto per avere uno stile sbarazzino. Sullasono presenti delle scalature leggere e queste sono ideali per creare sempre un bel movimento. Per quanto riguarda lo styling, ...