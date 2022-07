Nona municipalità a Napoli | due consiglieri aderiscono al partito di Mastella

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAngela Baiano e Roberto Pisano,delladi(Soccavo-Pianura) hanno aderito a Noi Di Centro-. Ad annunciarlo è il segretario nazionale Clemente. “Ringrazio gli amici Baiano e Pisano che hanno scelto di condividere il nostro progetto politico”, ha affermato il leader di Noi Di Centro che ha aggiunto: “Sono stati eletti in unache ha oltre 100mila abitanti con tante difficoltà ma anche enormi potenzialità. Assieme lavoreremo affinché si diano risposte concrete ai cittadini”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

