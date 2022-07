“Non voleva lasciarmi”, incidente per Elettra Lamborghini: cos’è successo (Di martedì 26 luglio 2022) . La cantante si sta godendo il successo del suo ultimo singolo A scuotere la sua estate è stato però un incidente avuto di recente con un fan. Elettra ha documentato tutto su Instagram, mostrando anche la ferita riportata nell’occasione. Che sia proprio la sua estate non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 luglio 2022) . La cantante si sta godendo ildel suo ultimo singolo A scuotere la sua estate è stato però unavuto di recente con un fan.ha documentato tutto su Instagram, mostrando anche la ferita riportata nell’occasione. Che sia proprio la sua estate non L'articolo proviene da Inews24.it.

GiovaQuez : Per Cacciari non c'è stato nessun 'draghicidio', era Draghi che 'voleva andarsene'. Tesi suggeritagli dai premi Nobel Melòn e Kamper - enpaonlus : Cane da caccia ucciso a sassate sulla Giara da un allevatore. Il motivo? Rancore, voleva difendere il suo ovile - L… - petergomezblog : Sondaggio TM, il 70% degli non voterebbe una lista Draghi. La mobilitazione per lui? “Mistificazione mediatica” pe… - Lorenzo16504812 : @LazzariAmbrogio @fefebaraonda @_Nico_Piro_ Ma se l'Ucraina non voleva essere sotto l'influenza russa, qual è il pr… - yukiis0hma : @M00DYBLU3SJ mi dispiace però magari non sapeva come rispondere? forse non voleva dare una risposta affrettata che… -