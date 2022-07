"Non riprendere, ci arrestano": Allegri ridicolizza il big della Juve, ecco il video | Guarda (Di martedì 26 luglio 2022) Siparietto alla Juventus, il tutto durante un allenamento. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della squadra e mostra i giocatori misurarsi con un gioco per misurarne la tecnica: riuscire a centrare la traversa calciando il pallone da fuori area. Piccolo dettaglio: senza gli scarpini, rigorosamente a piedi scalzi. A misurarsi nel gioco, ecco il mister, Massimiliano Allegri, insieme a Weston McKennie e Dusan Vlahovic. Ad aprire le danze è McKennie, il cui destro però finisce alle stelle, altissimo, traversa nemmeno sfiorata. Un tiraccio, tanto che il giocatore statunitense si butta a terra e Vlahovic si copre il volto con le mani, a sottolineare la bruttezza del gesto tecnico. Ma non solo. Al siparietto si unisce anche Allegri, che si rivolge alla telecamera che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Siparietto allantus, il tutto durante un allenamento. Ilè stato pubblicato sul canale YouTubesquadra e mostra i giocatori misurarsi con un gioco per misurarne la tecnica: riuscire a centrare la traversa calciando il pallone da fuori area. Piccolo dettaglio: senza gli scarpini, rigorosamente a piedi scalzi. A misurarsi nel gioco,il mister, Massimiliano, insieme a Weston McKennie e Dusan Vlahovic. Ad aprire le danze è McKennie, il cui destro però finisce alle stelle, altissimo, traversa nemmeno sfiorata. Un tiraccio, tanto che il giocatore statunitense si butta a terra e Vlahovic si copre il volto con le mani, a sottolineare la bruttezza del gesto tecnico. Ma non solo. Al siparietto si unisce anche, che si rivolge alla telecamera che ...

