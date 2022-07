Nome nuovo per l’attacco della Juventus: viene dal Chelsea! (Di martedì 26 luglio 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri comincia a comporsi sempre più, apparendo decisamente più rinforzata rispetto allo scorso anno almeno dal centrocampo a salire con gli acquisti di due top players come Paul Pogba e Angel Di Maria, senza tuttavia considerare comunque la prontezza di trovare subito l’alternativa alla cessione di De Ligt andando a prendere Bremer, strappandolo alla concorrenza serrata dell’Inter. Il reparto avanzato tuttavia non è ancora del tutto completo, soprattutto dopo la partenza di Alvaro Morata. I bianconeri, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, starebbero virando su Timo Werner, attaccante del Chelsea dal noto spessore internazionale e che potrebbero, esattamente come lo spagnolo, può ricoprire anche il ruolo di esterno. Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Ladi Massimiliano Allegri comincia a comporsi sempre più, apparendo decisamente più rinforzata rispetto allo scorso anno almeno dal centrocampo a salire con gli acquisti di due top players come Paul Pogba e Angel Di Maria, senza tuttavia considerare comunque la prontezza di trovare subito l’alternativa alla cessione di De Ligt andando a prendere Bremer, strappandolo alla concorrenza serrata dell’Inter. Il reparto avanzato tuttavia non è ancora del tutto completo, soprattutto dopo la partenza di Alvaro Morata. I bianconeri, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, starebbero virando su Timo Werner, attaccante del Chelsea dal noto spessore internazionale e che potrebbero, esattamente come lo spagnolo, può ricoprire anche il ruolo di esterno.

Ozram01 : @Gigadesires @Giovaguerrato La lista dei servi si rimpopola di un nuovo nome - VincyDevi : @iINSIDER_ Ivusic se ne parla da una settimana ma non Sky e sportitalia …alcuni giornalisti locali….mentre nome nuovo da stamane Mignolet… - LuigiLiccardo6 : RT @iINSIDER_: Un nome nuovo si aggiunge alla lista per la porta del #Napoli Proviene dai Balcani?? Ha affrontato la nazionale italiana! - djrenyx : RT @iINSIDER_: Un nome nuovo si aggiunge alla lista per la porta del #Napoli Proviene dai Balcani?? Ha affrontato la nazionale italiana! - iINSIDER_ : Un nome nuovo si aggiunge alla lista per la porta del #Napoli Proviene dai Balcani?? Ha affrontato la nazionale italiana! -