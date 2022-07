“Noi bullizzati”, il duro attacco di Conte (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – . Ecco che cosa ha detto il leader del M5s in una diretta Facebook: “Draghi ha assunto un atteggiamento di estrema risolutezza. Ha ritenuto, pur dopo 18 mesi di governo, che la dialettica politica dovesse rimanere definitivamente esiliata”. E ancora: “Il centrodestra ne ha approfittato per attaccarci, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Conte solidale con Lucia Annibali Di Battista fa tremare il Movimento 5 Stelle: “No a un organo collegiale” Conte difende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo” Scontro Conte-Draghi: “Grave che un premier tecnico si intrometta nella vita del M5S” Leggi su webmagazine24 (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – . Ecco che cosa ha detto il leader del M5s in una diretta Facebook: “Draghi ha assunto un atteggiamento di estrema risolutezza. Ha ritenuto, pur dopo 18 mesi di governo, che la dialettica politica dovesse rimanere definitivamente esiliata”. E ancora: “Il centrodestra ne ha approfittato per attaccarci, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Pesanti strascichi dopo il caso Paragonesolidale con Lucia Annibali Di Battista fa tremare il Movimento 5 Stelle: “No a un organo collegiale”difende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo” Scontro-Draghi: “Grave che un premier tecnico si intrometta nella vita del M5S”

