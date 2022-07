Noemi, chi è il marito Gabriele Greco: “È stato la mia forza quando mollavo” (Di martedì 26 luglio 2022) Noemi ha sposato il marito Gabriele Greco nel 2018 dopo un lungo fidanzamento. Nato a Roma nel 1984, Gabriele Greco inizia a 10 anni lo studio del pianoforte, diplomandosi in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia. Successivamente, si approccia al basso elettrico e consegue il diploma alla St Louis School Of Music: studia contrabbasso in ambito jazz con Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa. L’incontro con Noemi risale al 2008 quando a causa di un’emergenza subentra come musicista nella band. In principio la cantante non nutre simpatia nei confronti del bassista ma una volta scattata la scintilla i due non si sono più lasciati fino ad arrivare all’altare il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022)ha sposato ilnel 2018 dopo un lungo fidanzamento. Nato a Roma nel 1984, Gabrieleinizia a 10 anni lo studio del pianoforte, diplomandosi in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia. Successivamente, si approccia al basso elettrico e consegue il diploma alla St Louis School Of Music: studia contrabbasso in ambito jazz con Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa. L’incontro conrisale al 2008a causa di un’emergenza subentra come musicista nella band. In principio la cantante non nutre simpatia nei confronti del bassista ma una volta scattata la scintilla i due non si sono più lasciati fino ad arrivare all’altare il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In ...

