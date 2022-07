No! Gli incendi boschivi non vengono appiccati da “elicotteri sputa fuoco” (Di martedì 26 luglio 2022) Circola un video dove viene ripreso un elicottero mentre “spruzza” del materiale infuocato. Secondo chi diffonde la clip, si tratterebbe di un velivolo utilizzato in Spagna per appiccare appositamente gli incendi, confermando che ci troviamo di fronte a una enorme messinscena per discutere sul tema del cambiamento climatico. In realtà, quell’elicottero non sta compiendo alcuna operazione “segreta” e non è uno strumento dei “poteri forti” per scatenare “finte emergenze” per prendere per in giro la popolazione. Si tratta di una tecnica conosciuta in tutto il mondo e serve, al contrario di quanto raccontato sui social, a fermare gli incendi. Per chi ha fretta Il video circola da anni e riguarda un incendio in Canada. L’elicottero non è il colpevole degli incendi. La pratica messa in atto serve per generare piccoli ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Circola un video dove viene ripreso un elicottero mentre “spruzza” del materiale infuocato. Secondo chi diffonde la clip, si tratterebbe di un velivolo utilizzato in Spagna per appiccare appositamente gli, confermando che ci troviamo di fronte a una enorme messinscena per discutere sul tema del cambiamento climatico. In realtà, quell’elicottero non sta compiendo alcuna operazione “segreta” e non è uno strumento dei “poteri forti” per scatenare “finte emergenze” per prendere per in giro la popolazione. Si tratta di una tecnica conosciuta in tutto il mondo e serve, al contrario di quanto raccontato sui social, a fermare gli. Per chi ha fretta Il video circola da anni e riguarda uno in Canada. L’elicottero non è il colpevole degli. La pratica messa in atto serve per generare piccoli ...

