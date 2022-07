New York, vescovo rapinato durante la messa: refurtiva per un milione di dollari – Il video (Di martedì 26 luglio 2022) Una normale messa domenicale si è trasformata in tragedia per la chiesa dei Leaders of Tomorrow International Ministries, a Brooklyn (New York). Domenica 24 luglio, il vescovo Lamor Whitehead stava pronunciando l’omelia quando, intorno alle 11 del mattino, tre uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa e, pistola alla testa, hanno rapinato il pastore e la moglie di tutti i gioielli che indossavano, per un valore stimato tra i 500 mila e un milione di dollari. Dopo avere racimolato la refurtiva, i ladri sono fuggiti a bordo di una Mercedes bianca: ora la polizia di New York è sulle loro tracce. Poiché la messa stava venendo trasmessa in diretta streaming, il momento della rapina è stato catturato dalla ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Una normaledomenicale si è trasformata in tragedia per la chiesa dei Leaders of Tomorrow International Ministries, a Brooklyn (New). Domenica 24 luglio, ilLamor Whitehead stava pronunciando l’omelia quando, intorno alle 11 del mattino, tre uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa e, pistola alla testa, hannoil pastore e la moglie di tutti i gioielli che indossavano, per un valore stimato tra i 500 mila e undi. Dopo avere racimolato la, i ladri sono fuggiti a bordo di una Mercedes bianca: ora la polizia di Newè sulle loro tracce. Poiché lastava venendo trasin diretta streaming, il momento della rapina è stato catturato dalla ...

Agenzia_Ansa : New York verso il divieto di vendita di cani, gatti e conigli in negozi per animali. Deciderà il governatore, l'obi… - ricpuglisi : Il New York Times non è ESATTAMENTE un giornale centrista - enpaonlus : New York verso divieto vendita cani e gatti in negozi per animali - Mondo - ANSA - E magari anche proibire le soppr… - faxfax2018 : RT @EsteriLega: 'apposta tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? ' 'non c'ho idea ' 'il traffico di droga rende di meno.' (Artico… - Rorocennino : RT @Misurelli77: Gli stessi giornali di destra che scrivevano: Ruby rubacuori è davvero la nipote di Mubarak,abbiamo le prove. Oggi vorrebb… -