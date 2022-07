Nessuna rivoluzione per Samsung Galaxy S23 Ultra con zoom fotocamera (Di martedì 26 luglio 2022) Si torna a parlare di Samsung Galaxy S23 Ultra in queste ore, in relazione alla possibile evoluzione del tanto discusso zoom fotocamera. Premesso che quello del Samsung Galaxy S22 Ultra presenta si focalizzi su un teleobiettivo che fornisce uno zoom ottico 10x, pare che non assisteremo a rivoluzioni sotto questo punto di vista. Vediamo dunque in quale direzione stiano andando le indiscrezioni di oggi 26 luglio, alla luce dei progetti portati avanti dal produttore coreano per il top di gamma già oggi molto atteso. Cosa dobbiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S23 Ultra con zoom fotocamera: le ultime indiscrezioni Un altro elemento da prendere in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Si torna a parlare diS23in queste ore, in relazione alla possibile evoluzione del tanto discusso. Premesso che quello delS22presenta si focalizzi su un teleobiettivo che fornisce unoottico 10x, pare che non assisteremo a rivoluzioni sotto questo punto di vista. Vediamo dunque in quale direzione stiano andando le indiscrezioni di oggi 26 luglio, alla luce dei progetti portati avanti dal produttore coreano per il top di gamma già oggi molto atteso. Cosa dobbiamo aspettarci dalS23con: le ultime indiscrezioni Un altro elemento da prendere in ...

qualelucio : RT @ParoleCristiane: QUELLA CROCE RAPPRESENTA TUTTI Natalia Ginzburg Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine… - RossEleven : RT @ParoleCristiane: QUELLA CROCE RAPPRESENTA TUTTI Natalia Ginzburg Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine… - MMazzolaio : @Sarx88 @CarloCalenda Questo PD, invece, farebbe guadagnare a Calenda lo status di “forza innovativa”? Lei ha prese… - IvanaIv29438384 : RT @ParoleCristiane: QUELLA CROCE RAPPRESENTA TUTTI Natalia Ginzburg Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine… - laura_valenzano : RT @ParoleCristiane: QUELLA CROCE RAPPRESENTA TUTTI Natalia Ginzburg Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine… -