Nella Duma russa disegno di legge per dichiarare l'Ucraina 'stato terrorista' (Di martedì 26 luglio 2022) Propaganda: deputati del partito russo di centro sinistra Giusta Russia hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell' Ucraina come stato terrorista e la confisca ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) Propaganda: deputati del partito russo di centro sinistra Giusta Russia hanno presentato allaundiche prevede il riconoscimento dell'comee la confisca ...

globalistIT : @giannicipriani7 - esseffesse : RT @worldernest: @vitopetrocelli Lei si candida direttamente alla duma o entra nella guardia personale del duce russo come custode delle su… - annachiummo : RT @worldernest: @vitopetrocelli Lei si candida direttamente alla duma o entra nella guardia personale del duce russo come custode delle su… - nicolapirozzi5 : RT @worldernest: @vitopetrocelli Lei si candida direttamente alla duma o entra nella guardia personale del duce russo come custode delle su… - giacomodimaio : RT @worldernest: @vitopetrocelli Lei si candida direttamente alla duma o entra nella guardia personale del duce russo come custode delle su… -