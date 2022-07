Negli USA tutti pazzi per gli italiani: il Kansas City vuole Barba del Benevento (Di martedì 26 luglio 2022) Sta diventando un’onda lunga che non riesce a fermarsi. La meta statunitense in questa estate di calciomercato sta diventando la preferita dai calciatori italiani. Così come l’innamoramento della MLS per i nostri giocatori non accenna a fermarsi. Una diaspora calcistica partita questa primavera con Lorenzo Insigne, continuata Giorgio Chiellini volato a Los Angeles e apparentemente finita con Mimmo Criscito e Federico Bernardeschi volati a Toronto insieme all’ex Napoli. Ma l’ultima ha quasi dell’incredibile, non certo nella sostanza, quanto nella forma e potrebbe portare a cinque il numero di italiani in America. Benevento e Kansas City non hanno molte cose in comune, ma probabilmente nei prossimi giorni chiuderanno un’operazione di calciomercato dalla Serie B al massimo campionato ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Sta diventando un’onda lunga che non riesce a fermarsi. La meta statunitense in questa estate di calciomercato sta diventando la preferita dai calciatori. Così come l’innamoramento della MLS per i nostri giocatori non accenna a fermarsi. Una diaspora calcistica partita questa primavera con Lorenzo Insigne, continuata Giorgio Chiellini volato a Los Angeles e apparentemente finita con Mimmo Criscito e Federico Bernardeschi volati a Toronto insieme all’ex Napoli. Ma l’ultima ha quasi dell’incredibile, non certo nella sostanza, quanto nella forma e potrebbe portare a cinque il numero diin America.non hanno molte cose in comune, ma probabilmente nei prossimi giorni chiuderanno un’operazione di calciomercato dalla Serie B al massimo campionato ...

