(Di martedì 26 luglio 2022) Titolari di imprese, anche già travolti o lambiti da inchieste, si sono messi a disposizionee 'ndrine per continuare a far fruttare i capitali sporchi lontano dalla casa madre. Sequestrati immobili e imprese in Lombardia, Lazio, Abruzzo, Slovenia e Romania

Quotidianinet : 'Ndrangheta, smantellato l'impero degli imprenditori dei clan tra Italia e Europa dell'Est. Arrestate 12 persone - infoitinterno : 'Ndrangheta, smantellato l'impero degli imprenditori dei clan tra Italia e Europa dell'Est -

Immobili, supermercati, società, in Lombardia, Lazio, Abruzzo, ma anche in Slovenia e Romania. A dispetto di inchieste e processi che li hanno colpiti o travolti, gli imprenditori legati al ...Operazione della Dia, foto generica Reggio Calabria, 26 luglio 2022 -un sodalizio tra imprenditori e 'che favoriva l'infiltrazione delle cosche nel settore edile e nella grande distribuzione alimentare. Il blitz a Reggio Calabria stamane: dodici ...Sequestrati immobili e imprese in Lombardia, Lazio, Abruzzo, Slovenia e Romania Arrestate 12 persone di Alessia Candito. (ansa). Titolari di imprese, anche già travolti o lambiti da inchieste, si sono ...Titolari di imprese, anche già travolti o lambiti da inchieste, si sono messi a disposizione delle 'ndrine per continuare a far fruttare i capitali ...