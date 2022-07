Nato, Mediterraneo e… Le 4 priorità della Difesa per Guerini (Di martedì 26 luglio 2022) Un’azione a 360 gradi, concentrata sui principali scenari strategici globali e focalizzata sulla regione del Mediterraneo allargato. È la descrizione data dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ascoltato in audizione presso le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e SeNato insieme al collega ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nel corso dell’audizione, Guerini ha avuto modo di illustrare “le capacità che le Forze armate italiane sono chiamate a mettere in campo nei loro diversificati impegni operativi”. Per il ministro, ci sono principalmente quattro obiettivi principali che guidano l’azione della Difesa nazionale, prioritariamente rivolta alla tutela degli interessi strategici nazionali: consolidare il posizionamento ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Un’azione a 360 gradi, concentrata sui principali scenari strategici globali e focalizzata sulla regione delallargato. È la descrizione data dal ministro, Lorenzo, ascoltato in audizione presso le commissioni riunite Esteri edi Camera e Seinsieme al collega ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nel corso dell’audizione,ha avuto modo di illustrare “le capacità che le Forze armate italiane sono chiamate a mettere in campo nei loro diversificati impegni operativi”. Per il ministro, ci sono principalmente quattro obiettivi principali che guidano l’azionenazionale, prioritariamente rivolta alla tutela degli interessi strategici nazionali: consolidare il posizionamento ...

g_natalizia : RT @FCoticchia: Commissioni riunite Esteri e Difesa: comunicazioni dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Lui… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ??Come difendere l'ordine liberale (a cura di @g_natalizia e @bandicary per @vitaepensiero - progetto @ItalyMFA) ??Le am… - Geopoliticainfo : ??Come difendere l'ordine liberale (a cura di @g_natalizia e @bandicary per @vitaepensiero - progetto @ItalyMFA) ??Le… - GBonini50 : RT @lo_scriba: ???? Di #energia, #destre nazional-Melonian-populiste, di piccolo-grande #centro, #NATO e l'Italietta nel #Mediterraneo. L'int… - BaldiDario : RT @lo_scriba: ???? Di #energia, #destre nazional-Melonian-populiste, di piccolo-grande #centro, #NATO e l'Italietta nel #Mediterraneo. L'int… -