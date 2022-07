Napoli, senti Montella: “Kim è sempre concentrato, insieme alla velocità è il suo grande punto di forza” (Di martedì 26 luglio 2022) “Kim? È impressionante quanto sia sempre concentrato, insieme alla velocità è il suo grande punto di forza”. Vincenzo Montella parla così del nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae, che ha avuto modo di osservare e conoscere durante la sua esperienza in Turchia. Il 26enne difensore sudcoreano raccoglierà presto l’eredità di Koulibalyh. Sui tempi di adattamento in Serie A, il tecnico dell’Adana Demirspor ha dichiarato: “Dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore come Spalletti che lo guiderà al meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) “Kim? È impressionante quanto siaè il suodi”. Vincenzoparla così del nuovo acquisto delKim Min-Jae, che ha avuto modo di osservare e conoscere durante la sua esperienza in Turchia. Il 26enne difensore sudcoreano raccoglierà presto l’eredità di Koulibalyh. Sui tempi di adattamento in Serie A, il tecnico dell’Adana Demirspor ha dichiarato: “Dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore come Spalletti che lo guiderà al meglio”. SportFace.

