Napoli, rinvio votazione adesione a Fondazione ITS Casa Campania (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I lavori del Consiglio comunale di Napoli sono proseguiti con la presentazione dell'assessora al Lavoro e alle Politiche giovanili Chiara Marciani della delibera 254/22 avente ad oggetto l'adesione del Comune di Napoli, in qualità di fondatore, alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore nell'area delle "Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Sistema Casa" denominata ITS "Casa Campania". Sergio D'Angelo (Napoli Solidale -Europa Verde) ha annunciato che il proprio gruppo non avrebbe partecipato al voto. Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha chiesto più tempo per approfondire la delibera e chiarire il ruolo della società Stoà nel protocollo d'intesa oggetto della delibera. Per Nino Simeone ...

