Napoli, offerta da 25 milioni per l'erede di Mertens (Di martedì 26 luglio 2022) Dries Mertens © LaPresseIl prescelto sarebbe Giacomo Raspadori, su cui la 'Gazzetta dello Sport' ... il cui arrivo a Napoli è molto vicino, come raccontato da Calciomercato.it. In caso di cessione di ... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Dries© LaPresseIl prescelto sarebbe Giacomo Raspadori, su cui la 'Gazzetta dello Sport' ... il cui arrivo aè molto vicino, come raccontato da Calciomercato.it. In caso di cessione di ...

Solano_56 : Incontro tra Jorge #Antun, l'agente di #Dybala, e la dirigenza giallorossa fissato per domani in tarda mattinata: L… - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - annatrieste : Ma nell'offerta di un miliardo per comprare il Napoli che De Laurentiis ha rifiutato ci stava pure Mergellina? No p… - calciomercatoit : #Napoli, pronta l'offerta da 25 milioni al #Sassuolo per #Raspadori #calciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Scotto: 'Napoli, Fabian non vuole rinnovare, rifiutata un'offerta del West Ham' -