Napoli, Montella su Kim: «Impressionante quanto sia concentrato, Spalletti lo guiderà» (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato di Kim, prossimo a diventare un difensore del Napoli Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor in Turchia, in una intervista a Il Mattino ha parlato di Kim Min-Jae, prossimo a diventare un difensore del Napoli. KIM – «Kim è un giocatore molto attento. È Impressionante quanto sia sempre concentrato: insieme alla velocità è il suo grande punto di forza. L’adattamento al campionato italiano dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore come Spalletti che lo guiderà al meglio». OSIMHEN – «Premesso che il Napoli ha una squadra di fenomeni, dovendone scegliere uno ruberei sicuramente Osimhen. Attacca la profondità come pochi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore dell’Adana Demirsporha parlato di Kim, prossimo a diventare un difensore delVincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor in Turchia, in una intervista a Il Mattino ha parlato di Kim Min-Jae, prossimo a diventare un difensore del. KIM – «Kim è un giocatore molto attento. Èsia sempre: insieme alla velocità è il suo grande punto di forza. L’adattamento al campionato italiano dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore comeche loal meglio». OSIMHEN – «Premesso che ilha una squadra di fenomeni, dovendone scegliere uno ruberei sicuramente Osimhen. Attacca la profondità come pochi ...

