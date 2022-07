Napoli | Mario Rui | «Vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno»

(Di martedì 26 luglio 2022)Rui, difensore del, ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss puntando su alcuni obiettiviRui, difensore del, ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss puntando su alcuni obiettivi. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO – «migliorarci rispetto all’. Anche in Champions Leaguefare bene». FUTURO – «Io da qui non me ne vado. Sto benissimo e sono legato a piazza e società». DIVERBIO OSIMHEN SPALLETTI – «Sono contento quando vedo i compagni mettere impegno negli allenamenti. Perché significa che c’è voglia, dedizione, attaccamento alla causa. Bisogna essere anche sereni, ma assicuro che non è successo nulla anzi la sera siamo andati a cena tutti ...

Rui, difensore del, ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss puntando su alcuni obiettiviRui, difensore del, ha parlato della nuova stagione ai ...Il difensore portoghese delRui dal ritiro di Castel di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'Ritiro Quest'anno si fa più fatica rispetto agli altri anni a causa del caldo. In ...