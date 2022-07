napolista : #MarioRui: «Il fatto che ci diano tutti per spacciati ci carica. C’è la sensazione che faremo cose importanti» A R… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Mario Rui a Radio KK Napoli: 'Fa molto piacere sentire i tifosi che mostrano grande affetto' - - infoitsport : Napoli, Mario Rui: “Abbiamo tantissimi leader” - cn1926it : #MarioRui: “#Kvara e #Olivera? I giocatori forti li riconosci! Ci danno già per spacciati…” - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Mario Rui 'Forti e affamati, saremo competitivi' -

Rui, l'intervista rilasciata a RKKNRui è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', rilasciando una breve intervista. Di seguito le sue dichiarazioni:Rui 'Quest'anno si fa più ...Si parlava di certezze eRui non ha dubbi: "Io sono sicuro che sarà uncompetitivo e lo dimostreremo subito. Abbiamo nuovi calciatori e altri arriveranno. Però in generale non avere i ...Gigi Pavarese, ex ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club" sulle frequenze di 1 Station Radio."Tenere i senatori Se pensiamo ch ...'Carichi e pronti, vogliamo migliorare il terzo posto', dice l'esterno portoghese CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - 'Stiamo lavorando molto per ...